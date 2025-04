Artiom Roșca a obținut argintul la Grand Prix-ul de la Tallinn

10:40

În Rusia ar putea fi introduse noi restricții la vânzarea alcoolului, de data asta în ceea ce privește vânzarea în weekenduri, notează The Moscow Times, citat de G4Media. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Inițiativa a fost înaintată de un membru al Comitetului Dumei de Stat pentru Protecția Sănătății, Biysultan Khamzaev (Rusia Unită), inspirat de experiența „sobră" …