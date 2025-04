Marea Britanie sancționează ONG-ul pro-rus Evrazia pentru tentative de fraudare a referendumului din Republica Moldova

12:00

Salariul președintei Curții Constituționale a Republicii Moldova a crescut semnificativ anul trecut, aducându-i Domnicăi Manole un venit anual de 1.123.828 de lei. Aceasta reprezintă aproximativ cu 43% mai mult decât în anul 2023.Luând în calcul diurnele pentru deplasări, concediile medicale, indemnizațiile pentru activitatea de cercetare și alte plăți, venitul total al Domnicăi Manole anul trecut a fost de 1.705.180 de lei. Din această sumă, puțin sub jumătate de milion de lei a fost primit sub formă de pensie, transmite Știri.md cu referire la omniapres.md.Printre achizițiile importante, președinta CC a declarat cumpărarea unui automobil LEXUS NX 350H, din 2023, achiziționat anul trecut la un preț de 780.000 de lei.De asemenea, judecătoarea a contractat un credit de 400.000 de lei pentru o perioadă de un an. declaration_manole by reporter.moldova