Președinta CC și-a cumpărat un Lexus nou: Averea Domnicăi Manole în anul 2024

10:50

Un cutremur cu magnitudinea de 7,7 s-a produs vineri, 28 martie, în Myanmar, a anunțat Agenția de Supraveghere Geologică a Statelor Unite (USGS), relatează BBC. Mai multe clădiri s-au prăbușit în Mandalay, unul dintre cele mai mari orașe din țară, spun martorii, citați de Reuters. Imaginile filmate de localnici arată clădiri care s-au prăbușit în mai multe orașe, unele aflate la sute de kilometri distanță de epicentru.Cutremurul s-a produs la o adâncime de câteva zeci de kilometri, în apropiere de orașul Mandalay, și a fost urmat de mai multe replici puternice, la un interval foarte scurt.Unda de șoc a fost resimțită în toată regiunea, inclusiv în Thailanda, Vietnam, India și China, unde o mănăstire buddhistă s-a prăbușit.Autoritățile locale nu au raportat victime până în prezent, însă pompierii din Myanmar au început căutările pentru a verifica dacă există oameni blocați în clădiri. Massive 7.7 earthquake strikes Myanmar — Bangkok shaken hard.️ Water spills from rooftop pools in high-rises️ Buildings sway, people flee️ Evacuation declared across the cityLocals report a high-rise under construction may have collapsed — official confirmation still… pic.twitter.com/UII9JXNPPm— NEXTA (@nexta_tv) March 28, 2025