Un tânăr, scos în viaţă din ruinele unui hotel, la Naypyidaw, la cinci zile după cutremurul din Myanmar, soldat cu cel puţin 2.700 de morţi

18:40

Decizia autorităților de a suspenda activitatea postului TVC 21 pentru 60 de zile a stârnit un val de reacții critice din partea politicienilor și activiștilor din Republica Moldova. Mai multe voci acuză guvernarea PAS de încălcarea libertății presei și de instaurarea unui control excesiv asupra spațiului informațional. PSRM: „O nouă tentativă de reducere la tăcere a vocilor independente”Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) a condamnat vehement această decizie, considerând-o un atac grav asupra pluralismului de opinii.“Închiderea canalului TVC 21 pentru o perioadă de 60 de zile reprezintă o încălcare flagrantă a principiilor democratice, o tentativă de a reduce la tăcere vocile independente și un nou pas spre instaurarea unui control total asupra spațiului informațional. Închiderea a peste zece posturi de televiziune de actualul regim de guvernare este dovada promovării unei politici intenționate de suprimare a punctelor de vedere alternative”, se arată în declarația PSRM.Socialiștii solicită revizuirea imediată a deciziei și cer intervenția organizațiilor internaționale pentru a monitoriza situația din Moldova. Ion Bulgac (CUB): „Who the f* is Consiliul pentru promovarea investițiilor?”Ion Bulgac, membru al Coaliției pentru Unitate și Bunăstare (CUB), și-a exprimat indignarea într-un mesaj dur, ironizând autoritatea care a luat decizia de suspendare a TVC 21.“Cine i-o făcut așa mari nacealiniși? Ce fel de pericol la adresa statului reprezintă TVC 21? Încă o platformă media deschisă pentru toată lumea este închisă de guvernarea PAS. Ei cred că lor li se poate totul. Următorii suntem noi, țineți minte”, a scris Bulgac, îndemnând la sancționarea drastică a guvernării în toamnă. Alexandr Stoianoglo (Blocul Alternativa): „O guvernare care închide televiziuni nu se apără. Se compromite”Fostul procuror general și lider al Blocului Alternativa, Alexandr Stoianoglo, a criticat dur decizia de suspendare a TVC 21, acuzând autoritățile că folosesc „securitatea statului” ca pretext pentru eliminarea vocilor incomode.“Consiliul pentru promovarea investițiilor a devenit Consiliul pentru promovarea liniștii puterii. Iar «risc pentru securitatea statului» e noua formulă pentru «nu ne place ce spuneți». Statul nu devine mai sigur când închide televiziuni. Devine doar mai tăcut. Și mai fricos. Mai slab”, a declarat Stoianoglo. Vlad Filat: „TVC 21 a fost strivit de tăvălugul represiunilor”Fostul premier Vlad Filat a reacționat în stilul său caracteristic, acuzând guvernarea PAS de abuzuri și cenzură.“Canalul TVC 21 a căzut sub tăvălugul represiunilor! Este tot mai greu să îți permiți luxul de a nu observa mizeriile puterii! Doamnă Gonzales, v-ați apucat serios de treabă! Ei bine, băieți, mitraliera nu vă voi da! Și nu mă voi liniști până nu voi înfige un cui de aspen în cuibul vostru de viespi!”, a scris Filat pe rețelele de socializare, lăsând să se înțeleagă că va continua lupta împotriva actualei guvernări. Marian Lupu: „Un stat care își suprimă presa riscă să piardă orice urmă de democrație”Marian Lupu, liderul Mișcării “Respect Moldova”, a venit și el cu un comentariu legat de suspendarea TVC 21, subliniind importanța libertății presei.“Chiar acum câteva zile, am fost invitat la emisiunea «Glavnoe» de la TVC 21. Astăzi aflu că acestui post de televiziune, unul dintre puținele care au mai rămas și la care putea fi auzită vocea opoziției, i-a fost suspendată activitatea. Regret profund această decizie. Libertatea presei nu este o favoare pe care o acordă puterea, ci un drept fundamental al societății”, a scris Marian Lupu.Guvernarea PAS continuă ofensiva împotriva presei incomode, suspendând actele permisive pentru postul de televiziune TVC21. Decizia a fost luată în cadrul ședinței Consiliului pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională, sub pretextul unor „nereguli administrative” în documentele prezentate de proprietarul postului, SA „COTIDIAN”.