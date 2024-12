Moldovenii care nu-și vor achita la timp facturile la gaze vor rămâne fără compensații

14:30

Guvernul Republicii Moldova a pus la cale o schemă dubioasă prin care mai puțini moldoveni să poată primi compensația pentru gazele naturale. O spune activistul politic, Vlad Bilețchi, care a exemplificat cum autoritățile sărăcesc oamenii în acest sezon rece. „Anul trecut am fost încadrat în categoria de vulnerabilitate medie. În acest an sunt „non-vulnerabil”. Ei motivează acest lucru prin faptul că consumul mediu lunar pentru încălzire în sezonul rece precedent este mai mare decât 350 de metri cubi de gaze naturale. Am intrat în Cabinetul personal pentru a vedea cu ochii mei dacă am un consum mai mare de 350 de metri cubi de gaze. După cum puteți vedea, niciodată nu am avut un consum mai mare de 350 de metri cubi. Totuși, ei spun că am depășit. Haideți să vedem cum au ajuns ei la această cifră. Am depus o solicitare pe adresa suport@compensatii.gov.md. Răspunsul a fost unul halucinant. Conform consumului efectiv, conform contorului, niciodată nu am consumat mai mult de 350 de metri cubi de gaze. Dar nu, Guvernul Republicii Moldova a inventat o formulă pentru a înlocui acest contor. Ei nu au nevoie de contoare și consum practic, ei au nevoie să ajungă la o cifră, care să facă să nu mai fim eligibili, să nu mai plătim compensația. Deci, ei au luat factura de anul trecut, dar au împărțit-o la prețul actual, astfel încât le-au ieșit cifre mai mari decât 350 de metri cubi. Ei au neglijat consumul real și au introdus o formulă perversă pentru ca mai puțini oameni să fie eligibili. Consumul mediu de gaz se ia din facturi, se ia din contor și nu este nevoie de inventat alte formule”, a relatat activistul politic.Mai mult, Vlad Bilețchi denunță și regula care stipulează că neplata facturii duce la anularea compensației.„Mai mult, dacă anul trecut compensația era primită pe factură, în acest an aceasta vine cash. Haideți să vă explic în ce constă șmecheria. Regulamentul de acordare a compensațiilor spune că dacă dvs nu veți plăti factura luna aceasta, luna viitoare nu veți mai primi compensații. Haideți să ne întrebăm acum ce vor face pensionarii care au o pensie mizeră. Vor putea ei să plătească factura la gaz? Sau va rămâne restanțier, așa cum sunt mulți pensionari din Republica Moldova. Deci avem încă o șmecherie, încă o schemă prin care să nu plătească la oameni compensații”, a mai adăugat Vlad Bilețchi.Potrivit acestuia, Cel mai simplu ar fi fost ca statul să renunțe pentru această perioadă de criză la TVA.„Guvernul putea face o excepție în această perioadă de criză, în care tot suntem îndemnați să fim solidari, să economisim, să ne facă o reducere - fără a cheltui astfel bani pentru compensații, fără a inventa un sistem în care oamenii să depună cereri, bătrânii să stea la rând la poștă, să nu mai existe aceste grade de vulnerabilitate discriminatorii. Ar fi fost mult mai simplu, mult mai rapid și mult mai practic. Nu, ei au spălat bani prin acest sistem informatic, se cheltuie bani din buget pentru acest call-centru, oamenii sunt puși în situația să depună cereri și au mai inventat aceste șmecherii de calcul pentru a fi mai puțin beneficiari eligibili”, a conchis Vlad Bilețchi.