Anul 2025 va fi declarat „Anul Mihai Eminescu”

15:40

Europa este în criză de timp. În contextul în care Donald Trump este pe punctul de-a prelua din nou Casa Albă în câteva săptămâni, iar economia continentului este din ce în ce mai afectată, temelia pe care se sprijină prosperitatea regiunii nu numai că se fisurează, ci este în pericol să se prăbușească, scrie Politico.Economia Europei s-a dovedit remarcabil de rezistentă în ultimele decenii, datorită expansiunii spre est a blocului și a cererii puternice pentru produsele sale din Asia și Statele Unite. Cu toate acestea, pe măsură ce boom-ul îndelungat al Chinei se apropie de sfârșit, iar tensiunile comerciale cu Washingtonul încețoșează imaginea comerțului transatlantic, zilele de aur au apus.Vânturile încrucișate ale economiei care traversează continentul amenință să se transforme într-o furtună perfectă în anul următor, pe măsură ce un Trump dezlănțuit pune ochii pe Europa. Pe lângă impunerea de noi tarife pentru orice, de la Bordeaux la Brioni (producătorul italian de costume preferat al președintelui ales), viitorul lider al lumii libere își va consolida cu siguranță cererea ca țările NATO să pună la bătaie mai mulți bani pentru propria apărare și pentru a nu pierde protecția americană.Asta înseamnă că, în condițiile în care se luptă deja să țină în frâu deficitele în creștere pe fondul scăderii veniturilor fiscale, capitalele europene se vor confrunta cu tensiuni financiare și mai mari, ceea ce ar putea declanșa noi tulburări politice și sociale.Recesiunile și războaiele comerciale poate că vin și pleacă, dar ceea ce face această conjunctură atât de periculoasă pentru prosperitatea continentului are de-a face cu cel mai incomod adevăr dintre toate: UE a devenit un deșert al inovației.Deși Europa are o istorie bogată în invenții uluitoare, inclusiv descoperiri științifice care au dat lumii totul, de la automobile la telefon, radio, televiziune și produse farmaceutice, ea s-a transformat într-un continent de mâna a doua.Cândva sinonimă cu tehnologia auto de ultimă oră, Europa nu mai are astăzi niciun vehicul electric printre cele mai bine vândute 15. După cum a remarcat fostul prim-ministru italian și bancherul central Mario Draghi în recentul său raport privind competitivitatea în declin a Europei, doar patru dintre primele 50 de companii de tehnologie din lume sunt europene.Dacă Europa rămâne pe traiectoria actuală, viitorul său va fi, de asemenea, italian: cel al unui muzeu decadent în aer liber (deși frumos, plin de datorii) pentru turiștii americani și chinezi.„Trăim o perioadă de schimbări tehnologice rapide, determinate în special de progresele în domeniul inovației digitale și, spre deosebire de trecut, Europa nu se mai află în fruntea progresului”, a declarat în noiembrie președintele Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde.Vorbind la medievalul Collège des Bernardins din Paris, Lagarde a avertizat că modelul social lăudat al Europei va fi pericol dacă nu schimbă rapid cursul.„În caz contrar, nu vom fi în măsură să generăm bogăția de care vom avea nevoie pentru a ne satisface nevoile de cheltuieli în creștere, pentru a ne asigura securitatea, a combate schimbările climatice și a proteja mediul”, a spus ea.Draghi, care și-a prezentat raportul Comisiei Europene în septembrie, a fost mai tranșant: „Aceasta este o provocare existențială”. Infrastructură precarăDin păcate, repararea infrastructurii economice a Europei este mai ușor de spus decât de făcut.Cu Donald Trump la Casa Albă și republicanii săi la manetele ambelor camere ale Congresului, Europa nu a fost niciodată mai expusă capriciilor politicii comerciale americane.Dacă Trump își pune în aplicare amenințarea de-a impune tarife vamale de până la 20 % asupra importurilor de pe continent, industria europeană va suferi o lovitură puternică. Cu peste 500 de miliarde EUR în exporturi anuale din UE către SUA, America este de departe cea mai importantă destinație pentru produsele europene.Indiferent de motiv, Europa pare să fi făcut prea puțin pentru a se pregăti pentru întoarcerea lui Trump. Primul răspuns al președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la realegerea acestuia a fost să sugereze Europei să cumpere mai mult gaz natural lichefiat (GNL) din SUA. Acest lucru l-ar putea mulțumi pe Trump pentru o vreme, dar nu este o strategie.„Eșecul liderilor europeni de a trage învățăminte din ultima președinție Trump ne va bântui acum”, spune Clemens Fuest, președintele Institutului Ifo din München, un important grup de reflecție economică.Fuest avertizează că Trump nu se va dovedi doar o veste proastă pentru UE. Dacă, de exemplu, își duce la bun sfârșit planurile de a reînnoi reducerile masive de impozite pentru cei bogați și de a impune noi tarife vamale, inflația din SUA ar putea sări în aer, forțând creșterea ratelor dobânzilor. Acest lucru ar întări dolarul, ceea ce ar aduce beneficii exportatorilor europeni atunci când aceștia își vor converti veniturile din SUA înapoi în euro.Trump ar putea fi, de asemenea, deschis la o negociere comercială mai largă cu Europa pentru a evita o nouă rundă de tarife.Cu toate acestea, sentimentul general din industria europeană cu privire la viitorul președinte este unul premonitoriu, în mare parte pentru că executivii au o memorie bună.În 2018, Trump a impus taxe pe oțelul și aluminiul european care rămân în vigoare. Președintele american Joe Biden a fost de acord să suspende aceste tarife până în martie 2025, pregătind terenul pentru o nouă confruntare cu Trump în primele săptămâni ale noii sale administrații. Bancherii centrali europeni avertizează deja că o nouă rundă de tarife ar putea atât să reaprindă inflația, cât și să submineze fundamental comerțul global.„Dacă guvernul SUA își respectă această promisiune, am putea asista la un punct de cotitură semnificativ în modul în care se desfășoară comerțul internațional”, a declarat recent Joachim Nagel, președintele Bundesbank din Germania. Probleme subiacenteDin păcate, Trump este doar un simptom al unor probleme mult mai profunde.Deși UE se concentrează pe Trump și pe ceea ce ar putea face el în continuare, atunci când vine vorba de economia Europei, nu el este adevărata problemă. În cele din urmă, tot ceea ce face el cu amenințările sale tarifare persistente și cu bombardamentele sale este să tragă cortina peste modelul economic șubred al Europei.Dacă Europa ar avea o bază economică mai solidă și ar fi mai competitivă în raport cu SUA, Trump ar avea o influență redusă asupra continentului.Gradul în care Europa a pierdut teren în fața Statelor Unite în ceea ce privește competitivitatea economică de la începutul secolului este uluitor. De exemplu, diferența de PIB pe cap de locuitor s-a dublat, ajungând la 30 %, în special din cauza creșterii mai scăzute a productivității în UE.Mai simplu spus, europenii nu muncesc suficient. Un angajat german mediu, de exemplu, lucrează cu peste 20 % mai puține ore decât omologii săi americani.O altă cauză a scăderii productivității în Europa este eșecul sectorului corporatist de a inova.Conform Fondului Monetar Internațional (FMI), de exemplu, companiile americane din domeniul tehnologiei cheltuiesc de două ori mai mult decât cele europene pentru cercetare și dezvoltare. În timp ce productivitatea companiilor americane a crescut cu 40 % din 2005, productivitatea companiilor europene din domeniul tehnologiei a stagnat.Acest decalaj este vizibil și pe piața bursieră: în timp ce evaluările bursiere din SUA au crescut de peste trei ori din 2005, cele din Europa au crescut cu doar 60%.„Europa rămâne în urmă în ceea ce privește tehnologiile emergente care vor determina creșterea viitoare”, a declarat Lagarde în discursul său de la Paris.Aceasta este o afirmație modestă. Europa nu numai că rămâne în urmă, dar nici măcar nu se află în cursă.La summitul UE de la Lisabona din 2000, liderii au decis să facă „economia Europei cea mai competitivă din lume”. Un pilon-cheie al așa-numitei Strategii de la Lisabona a fost „un salt decisiv în investițiile pentru învățământul superior, cercetare și inovare”.Un sfert de secol mai târziu, Europa nu numai că nu și-a atins obiectivul, dar a rămas mult în urma Statelor Unite și a Chinei.Europa nici măcar nu și-a atins obiectivul de a cheltui 3% din PIB-ul blocului pentru cercetare și dezvoltare, principalul motor al inovării economice. De fapt, cheltuielile pentru cercetare ale întreprinderilor europene și ale sectorului public rămân la aproximativ 2%, aproximativ la nivelul anului 2000.Universitățile europene ar fi un loc natural pentru a impulsiona inovarea și cercetarea, dar și aici continentul se află pe un loc secundar.Dintre cele mai bune universități globale analizate de Times Higher Education, o singură instituție din UE s-a clasat în primele 30 – Universitatea Tehnică din München – și a ocupat locul 30 la egalitate.Investițiile europene în cercetare și dezvoltare „nu sunt doar prea mici, ci o sumă substanțială se îndreaptă către domenii greșite”, a declarat Fuest de la Ifo. Secretul murdarAici intervine Germania. Micul secret murdar al cheltuielilor europene pentru cercetare și dezvoltare este că jumătate din acestea provin din Germania. Și cea mai mare parte a acestor investiții se îndreaptă către un singur sector: cel auto.Deși acest lucru ar putea părea evident, având în vedere dimensiunea sectorului (veniturile anuale ale industriei auto germane sunt de aproape o jumătate de trilion de euro), nu acesta este sectorul în care puteți obține cele mai multe beneficii pentru dolarul (sau euro) dumneavoastră. Acest lucru se întâmplă din pricină că inovațiile din sectorul auto, cum ar fi îmbunătățirea eficienței consumului de combustibil al unui motor, sunt incrementale.Cu alte cuvinte, companiile reinventează literalmente roata, în locul unor produse complet noi, cum ar fi un iPhone sau Instagram, care ar crea o piață complet nouă.Europa a fost, însă, destul de consecventă. În 2003, cei mai mari investitori în cercetare și dezvoltare din UE erau Mercedes, VW și Siemens, gigantul german în domeniul ingineriei. În 2022, acestea au fost Mercedes, VW și Bosch, producătorul german de piese auto.În general, punerea tuturor ouălor Europei într-un singur coș a funcționat destul de bine… până când n-a mai funcționat. Deși Europa reprezintă mai mult de 40 % din cheltuielile globale de cercetare și dezvoltare în sectorul auto, producătorii auto germani au reușit cumva să nu se implice în domeniul vehiculelor electrice.Acest eșec se află la baza maladiei economice a Germaniei, după cum reiese din recentul anunț al VW că va închide unele fabrici germane pentru prima dată în istoria sa. Sectorul auto din Germania, care are aproximativ 800.000 de angajați la nivel național, a fost motorul economiei sale timp de decenii, contribuind mai mult decât orice alt sector la creșterea economică a țării.Dominația sectorului auto german este în pericol deoarece reticența sa de-a investi în vehiculele electrice a determinat pe alții – în special Tesla și o serie de producători chinezi – să intre în joc. În timp ce aceste companii au investit masiv în tehnologia bateriilor și au obținut brevete valoroase, germanii au încercat să perfecționeze motorul diesel. Nu a funcționat atât de bine.Criza din lumea automobilelor din Germania este doar vârful icebergului. Țara se luptă să facă față unei serii de alte provocări complicate care îi subminează potențialul economic. Cea mai mare dintre acestea: o societate care îmbătrânește rapid și o lipsă de muncitori de înaltă calificare.Mulți din țară au sperat că afluxul mare de refugiați pe care Germania l-a cunoscut în ultimii ani va reduce această presiune. Problema este că puțini dintre refugiați au studiile și competențele necesare pentru a ocupa posturile de ingineri de înaltă calificare și alte posturi tehnice pe care companiile germane trebuie să le ocupe.Acestea fiind spuse, în ritmul în care companiile industriale germane concediază muncitori, deficitul de forță de muncă s-ar putea rezolva în curând, deși nu într-un mod bun. Numai în ultimele câteva săptămâni, companii precum VW, Ford și producătorul de oțel ThyssenKrupp, pentru a numi doar câteva, au anunțat zeci de mii de concedieri.Confruntate cu unele dintre cele mai ridicate costuri ale energiei din lume, cu forța de muncă scumpă și cu reglementări împovărătoare, multe dintre marile companii germane pur și simplu ridică mizele și se relocalizează în alte regiuni. Aproape 40% dintre companiile industriale germane iau în considerare o astfel de mutare, conform unui sondaj recent realizat de DIHK, un grup de lobby al întreprinderilor.Veronika Grimm, membră a Consiliului german de experți economici, un grup nepartizan de economiști de top care consiliază guvernul german, susține că singura modalitate prin care țara își poate inversa declinul este de-a urmări reforme structurale fundamentale pentru a încuraja investițiile.„Situația este destul de sumbră”, a declarat Grimm luna trecută, după publicarea analizei anuale a Consiliului privind starea economiei germane. Blocați în secolul al XIX-leaÎn calitate de cea mai mare economie a UE, nenorocirile economice ale Germaniei se răsfrâng asupra întregului bloc. Acest lucru este valabil mai ales în Europa Centrală și de Est, pe care producătorii germani de mașini și utilaje au transformat-o în ultimele decenii în uzina lor de facto.Indiferent dacă cumpărați un Mercedes, un BMW sau un VW, sunt șanse destul de mari ca motorul sau șasiul mașinii să fi fost forjat în Ungaria, Slovacia sau Polonia.Ceea ce face criza din industria automobilelor din Germania atât de greu de rezolvat pentru Europa este faptul că continentul nu are nimic altceva pe care să se bazeze.Și aici, contrastul cu Statele Unite este puternic.În 2003, cele mai mari companii care cheltuiau pentru cercetare și dezvoltare în SUA erau Ford, Pfizer și General Motors. Două decenii mai târziu, acestea sunt Amazon, Alphabet (Google) și Meta (Facebook).Având în vedere cât de dominanți sunt acești jucători și restul Silicon Valley în lumea tehnologiei, este greu închipuit cum ar putea tehnologia europeană să joace vreodată în aceeași ligă, cu atât mai puțin să recupereze teren.Unul dintre motive este banul. Start-up-urile din SUA sunt, în general, finanțate prin capital de risc. Numai în ultimul deceniu, firmele americane de capital de risc au strâns cu 800 de miliarde de dolari mai mult decât concurenții lor europeni, potrivit FMI.În loc să-și investească banii în viitor, europenii preferă să-i lase în numerar la bancă, unde economiile lor, în valoare de aproximativ 14 trilioane de euro, sunt mâncate încet de inflație.Într-o analiză recentă, o echipă de analiști ai FMI a concluzionat că „rezervele superficiale de capital de risc din Europa lipsesc de investiții întreprinderile inovatoare și îngreunează stimularea creșterii economice și a nivelului de trai”.Așadar, dacă automobilele și tehnologia informației sunt excluse, UE ar putea să se bazeze pe tehnologiile secolului al XIX-lea în care a excelat întotdeauna, cum ar fi mașinile și trenurile, nu-i așa?Din păcate, aici intervin chinezii.Conform unei analize recente a BCE, numărul sectoarelor în care întreprinderile chineze concurează direct cu întreprinderile din zona euro, dintre care multe sunt producătoare de mașini, a crescut de la aproximativ un sfert în 2002 la două cincimi în prezent.Pentru a înrăutăți lucrurile, chinezii sunt extrem de agresivi în materie de prețuri, ceea ce a contribuit la o scădere semnificativă a cotei UE din comerțul mondial. Politica struțuluiAvând în vedere că Europa se confruntă cu o creștere stagnantă, o competitivitate scăzută și tensiuni cu Washingtonul – pentru a numi doar câteva puncte fierbinți – ne-am putea aștepta la o dezbatere publică robustă privind o agendă de reforme cuprinzătoare.Măcar de-ar fi așa. Raportul lui Draghi a rămas o zi în atenția mass-media de pe continent și apoi a fost uitat rapid. În mod similar, sunetul perpetuu al semnalelor de alarmă tras de FMI și BCE a rămas fără ecou.Acest lucru se explică prin faptul că europenii nu simt cu adevărat nicio durere – cel puțin nu încă.Deși UE reprezintă o parte din ce în ce mai mică din PIB-ul mondial, ea conduce toate clasamentele mondiale în ceea ce privește generozitatea sistemelor de protecție socială ale membrilor săi.Cu toate acestea, pe măsură ce perspectivele economice ale regiunii se înrăutățesc, europenii vor avea parte de o trezire dură. Țări precum Franța, care se confruntă cu un deficit bugetar de 6% în acest an și de 7% în 2025 – mai mult decât dublu față de limita admisă în zona euro – vor avea dificultăți în menținerea unui stat social generos.Parisul cheltuiește în prezent peste 30% din PIB pentru cheltuieli sociale, printre cele mai mari din lume. Multe alte țări UE nu sunt departe în urmă.Dacă soarta economică a Europei nu se inversează curând, aceste țări se vor confrunta cu decizii dificile – la fel ca Grecia în 2010 – pe măsură ce costurile lor de împrumut vor crește.Rezultatul probabil este o radicalizare a politicii, așa cum a pățit Grecia în timpul crizei datoriilor, populiștii de extremă dreaptă și de extremă stângă profitând de ocazie pentru a ataca establishmentul.Această radicalizare este deja în curs într-o serie de țări, cea mai îngrijorătoare fiind Franța. Succesul extremiștilor este cu atât mai îngrijorător cu cât, probabil, cele mai mari suferințe economice abia de-acum vor veni.Problema este că, până când atunci când europenii se vor trezi, ar putea fi deja prea târziu pentru a mai face ceva.Sursa: Politico.eu