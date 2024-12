(VIDEO) Maia Sandu, în discursul de învestire: „Acum patru ani am promis vremuri bune. Vremurile s-au dovedit a fi dificile”

Maia Sandu a depus jurământul de învestire în funcție. Începând de astăzi, 24 decembrie, Maia Sandu începe exercitarea celui de-al doilea mandat de președinte al Republicii Moldova. La eveniment au participat peste 500 de invitați. După intonarea imnului de stat, președintele Curții Constituționale, Domnica Manole, a dat citirii hotărârea cu privire la validarea alegerilor prezidențiale. Ulterior, Maia Sandu, cu mâna pe Constituție.„Jur să-mi dăruiesc toată puterea şi priceperea propăşirii R. Moldova. Să respect Constituţia şi legile ţării, să apăr democraţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, suveranitatea, independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a Moldovei”, a rostit Maia Sandu.În mesajul său, Maia Sandu a vorbit despre greutățile din timpul primului mandat de președinte. „Acum patru ani, am promis vremuri bune. A fost o promisiune sinceră. Vremurile s-au dovedit a fi dificile. Moldova s-a pomenit în mijlocul unor crize regionale și globale. Noi am stat drepți, am rămas uniți și am mers hotărâți înainte. Am reușit să păstrăm pacea și să ne apărăm democrația în fața amenințărilor externe. Vă mulțumesc din suflet tuturor pentru patriotism, curaj, unitate, omenie, generozitate. Putem fi mândri că, în pofida greutăților, am reușit să fim de partea bună a istoriei”, a declarat Maia Sandu în discursul său.Maia Sandu a declarat că va munci cu mai multă voință și energie în al doilea mandat al său. „Împreună am făcut ceva ce niciodată nu s-a făcut în 30 de ani de independență. Moldova e mai respectată ca oricând, lumea se uită la noi cu drag și interes, ne sprijină în visul nostru. Restul depinde de noi. Nu ne mai poate ține nimeni sub papuc, am reușit să deschidem larg ușa spre UE. Mai sunt multe de făcut, dar drumul e corect. Nu uitați ce înseamnă Moldova noastră - moștenire, optimism, luptă, dezvoltare, organizare, voință, ambiție”, a mai declarat Maia Sandu.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Liber TV