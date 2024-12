Bloomberg: Fostul ministru al justiției și fostul șef SIS, autorul schemei de ocolire a notificărilor roșii Interpol

11:10

Un avion Azerbaijan Airlines cu 67 de persoane la bord s-a prăbușit în apropierea orașului Aktau din Kazahstan. Avionul, operat de Azerbaijan Airlines, a luat foc în momentul impactului cu solul, dar incendiul a fost stins de echipele de intevenție, anunță autoritățile. ️#BREAKING: #Azerbaijan Airlines E190 Crashes in #Kazakhstan, Survivors ReportedA tragic aviation incident unfolded today as Azerbaijan Airlines Flight #J28243, an Embraer E190AR registered (4K-AZ65)carrying 72 people, crashed near Aktau, Kazakhstan. The flight was en route… pic.twitter.com/QZG3yBcSBh— Abdul khabir jamily (@JamilKhabir396) December 25, 2024 La bordul avionului care a căzut în Aktau se aflau 37 de cetățeni din Azerbaidjan, 16 ruși, șase cetățeni din Kazahstan și trei din Kârgâzstan, a declarat Ministerul Transporturilor din Kazahstan.27 de supraviețuitori au fost transportați la spital după prăbușirea unui avion la Aktau, dintre care trei copii, a declarat pentru RIA Novosti Ministerul de Urgență din Kazahstan. Azerbaijan Airlines passenger plane flying from Baku to Grozny crashed in Aktau, Kazakhstan. pic.twitter.com/EnicqHcTGM— Clash Report (@clashreport) December 25, 2024