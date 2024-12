(VIDEO) Rusia vrea să „captureze” parlamentul Moldovei ,Sandu, lăudată la Bruxelles, medic din Comrat dat în judecată/ Știri NewsMaker

12:10

Premierul Dorin Recean va merge în Parlament pentru a cere declararea a stării de urgență în sectorul energetic, pentru o perioadă de 60 de zile. Pe 11 decembrie, Guvernul aprobat raportul Comisiei pentru Situații Excepționale privind necesitatea declarării stării de urgență. Potrivit surselor NewsMaker, premierul va ajunge la Parlament pentru a solicita declararea stării de