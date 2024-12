Un chinez a petrecut 3 zile într-o fântână. Localnicii au evitat să se apropie, confundând strigătele lui cu „voci din lumea de dincolo”

12:50

Guvernul anunță lansarea celei de-a treia ediții a campaniei „Biblioteca de sub brad". Astfel, în perioada 3 – 20 decembrie, sub bradul din Casa Guvernului vor fi colectate cărți care vor ajunge la copiii din toată țara. La campania „Biblioteca de sub brad" sunt invitați să se alăture toți doritorii de a contribui la promovarea