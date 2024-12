Pavaj, asfalt, Dragobete. Ce cheltuieli prevede bugetul Primăriei Chișinău pentru 2025

10:30

În parcul „Valea Trandafirilor” din Chișinău a fost inaugurată o pistă pentru BMX, disciplină olimpică de ciclism. Noul pump track, creat cu sprijinul Federației de Ciclism, al Primăriei Chișinău și al unui fond polonez, are menirea să devină un centru de atracție pentru sportivi și pasionații de ciclism. Pista a fost inaugurată cu o competiție […] The post (VIDEO) Moldova se pregătește pentru campioni olimpici la ciclism appeared first on NewsMaker.