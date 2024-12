Pensia în 2025. Cu cât se majorează lefurile bugetarilor și alocațiile pentru copii

15:50

În perioada august 2023 – iulie 2024, la ședințele plenare ale Parlamentului, s-au înregistrat peste 490 de absențe. Aproape jumătate dintre acestea au fost nemotivate. Cel mai mare număr de absențe, ca număr absolut, l-au avut deputații Blocului Comuniștilor și Socialiștilor (BCS) însă raportat la numărul de deputați, cele mai multe absențe au fost înregistrate […]