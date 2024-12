Parlicov a discutat sprijinul necesar pentru depășirea crizei energetice cu reprezentanții SUA

17:10

Vodka Zernoff Na Moloke a fost premiată cu o medalie de aur la International Spirits Award (ISW), una dintre cele mai prestigioase competiții din industria băuturilor spirtoase, desfășurată în Neustadt an der Weinstraße, Germania. Această realizare confirmă excelența produselor Zernoff, obținute printr-o combinație de tradiție, metode inovative și ingrediente atent selecționate. Organizat de Meininger Verlag, […]