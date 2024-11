Rusia a lansat o rachetă balistică spre Ucraina. Care este nivelul de radiație

17:00

Meteorologii au emis un Cod Galben de schimbare bruscă a vremii, avertizând asupra ploilor care se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare, polei și formarea ghețușului. Avertizarea este valabilă în perioada 21-23 noiembrie și vizează întreg teritoriul țării, cu precădere regiunile din nord și centru, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS). În acest interval, […]