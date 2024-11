NM Espresso: De ce Moldova nu este Rusia, ce s-a întâmplat cu primarul din Tiraspol și de ce elevilor li se interzice să utilizeze telefoanele mobile în școli

11:40

Absolvenții școlilor auto vor avea la dispoziție un an de la data finalizării cursurilor pentru a susține examenele teoretice și practice. În cazul depășirii acestui termen, candidații vor fi obligați să participe la cursuri suplimentare, fie de teorie, fie de practică, în funcție de etapa nefinalizată. Agenția Servicii Publice (ASP) introduce noi reglementări privind susținerea […] The post Noi reguli pentru susținerea examenelor auto. Permisele de conducere vor putea fi preschimbate online appeared first on NewsMaker.