Începe reparația străzii Hîncești din Chișinău: „Drumul nu a fost reparat capital niciodată”

13:00

Pe 17 noiembrie, pe bulevardul Dacia din Chișinău, un șofer a fost surprins cum ignoră un pieton. Ultimul se angaja să treacă strada pe o trecere, însă mașina și-a continuat deplasarea. Imaginile au fost trimise redacției NewsMaker de către un cititor. Incidentul are loc la câteva zile după ce un alt șofer a ignorat mai […] The post VIDEO Chișinău: încă un șofer la un pas de a provoca o tragedie. Momentul în care nu cedează trecerea appeared first on NewsMaker.