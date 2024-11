Victor Parlicov, invitat de Gazprom pentru discuții, la Sankt-Petersburg: „Subiectul este foarte sensibil”

08:00

Ludovic Orban, candidat la alegerile prezidențiale din România din partea Forţa Dreptei, a anunţat că se retrage din cursă. Mai mult, el a anunțat că o va susţine pe Elena Lasconi, candidata Uniunii Salvați România. „Am luat decizia să continuăm campania electorală pentru prezidenţiale, dar să fie pentru susţinerea Elenei Lasconi. Am intrat cu încredere şi speranţă […] The post Alegerile prezidențiale din România: Ludovic Orban a anunțat că se retrage din cursă appeared first on NewsMaker.