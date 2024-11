(VIDEO) Vin ninsorile în Moldova, Ceban: „ne ia de proști”, dosarul trădare de patrie: Grosu, posibil martor/ Știri NewsMaker

08:50

SUA, Marea Britanie și Franța au permis Ucrainei să utilizeze rachetele lor cu rază lungă de acțiune ATACMS, Storm Shadow și SCALP pentru lovituri pe teritoriul Rusiei, scrie The New York Times și Le Figaro, citând surse guvernamentale. În reacție, președintele ucrainean Vladimir Zelenski a declarat că astfel de acțiuni nu se anunță și că […]