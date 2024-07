Kamala Harris, principala opţiune pentru a-l înlocui pe Joe Biden dacă acesta se va retrage

12:00

Ministrul norvegian al Culturii și Egalității, pakistaneza Lubna Jaffery, a fost numită miercuri cel mai important aliat al oamenilor "queer" LGBT. Ea si-a aratat sânii în timpul unui eveniment dedicat lunii "mândriei",scrie ziarul norvegian NRK Marți, ministrul Culturii și Egalității, Lubna Jaffery (Ap) a fost numită „fag hag" din acest an în timpul evenimentului Skeiv