Horoscop 5 iulie – Lună Nouă cu vești bune pentru toate zodiile

11:30

Prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, a participat marți, 2 iulie, la Forumul anual pe teme de actualitate organizat de publicația The Economist, unde a susținut un discurs puternic în favoarea aderării țării la Uniunea Europeană. În cadrul sesiunii dedicate impactului alegerilor europene asupra extinderii Uniunii Europene, Prim-ministrul Recean a subliniat angajamentul ferm al Republicii Moldova […] The post Dorin Recean pledează pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană la Forumul Anual The Economist appeared first on Omniapres.