RO-Alert în localităţile din graniţa cu Ucraina – este posibil ca din spaţiul aerian să cadă obiecte

09:00

Prețul exorbitant la gaz și păstrarea monopolului a bătut nu doar în populație, dar și în agenții economici, în special în micii producători. Explicația vine din partea agentului economic Veaceslav Ioniță. „Am cumpărat gaz scump și, cel mai grav, am păstrat monopolul și am dat și continuăm să dăm în cap la micii producători. Dumneavoastră, […]