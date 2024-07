Ion Ceban: În scuarul reabilitat de Primăria Chişinău este amenajat spaţiul verde

19:00

Stimați prieteni vă invit azi seară de la ora 19:00 să vizionați emisiunea renumitului jurnalist Gheorghe Gonța de la "Puterea a 4" a postului de televiziune N4. P.S. Promit să "dezinfectez" scaunul după emisiunea de vineri seara unde în platou a fost ministrul Bolea, după ce " jurnalistul de satiră" Durbală i-a numit scursuri pe […]