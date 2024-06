CEC oferă detalii – Cum se va vota, concomitent, la prezidențiale și la referendumul constituțional

23:10

O investigație The Insider relevă că fostul șef al Statului Major al Armatei R. Moldova, Igor Gorgan, transmitea regulat informații către curatorul său de la Serviciul de Informații Militare al Forțelor Armate a Federației Ruse (GRU), colonelul Alexei Makarov. Potrivit autoritolor materialului, care au accesat corespondența de Telegram a lui Igor Gorgan, generalul de brigadă ... SIS confirmă – Fostul șef al Marelui Stat Major al Armatei Naționale, Igor Gorgan este suspectat de spionaj în favoarea Rusiei – Acesta a fost suspendat de la locul de muncă, agenția ONU pentru refugiați din Moldova The post SIS confirmă – Fostul șef al Marelui Stat Major al Armatei Naționale, Igor Gorgan este suspectat de spionaj în favoarea Rusiei – Acesta a fost suspendat de la locul de muncă, agenția ONU pentru refugiați din Moldova appeared first on Politik.