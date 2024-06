Doi tineri inventatori din Moldova au obținut aurul în SUA: o universitate din New York le-a oferit o bursă 

16:50

În pofida planurilor de a renunța la dezvoltarea energiei nucleare după dezastrul de la centrala nucleară Fukushima-Daiichi din Japonia, în întreaga lume este extras tot mai mult uraniu. De asemenea, continuă construcția centralelor nucleare, transmite The Insider. Prețul uraniului a crescut cu 233% în ultimii cinci ani. Unele companii miniere au început să utilizeze mine noi