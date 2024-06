(VIDEO) Lăcustele ne invadează, pasagerii contra unui șofer de microbuz beat, EURO2024: Cine va câștiga?/ Știri NewsMaker

15:10

Știrile NewsMaker sunt din nou pe fir. În această ediție: Amendat pentru că a amenințat un gay. Sandu a semnat decretul: sunt inițiate negocierile de aderare la UE. Sesizare pe declarațiile lui Nantoi despre moldovencele din bordeluri. Agenții imobiliari, sub lupa autorităților. Absolvenții liceelor, interesați de profesiile viitorului. Rămășițe din secolul XIV, descoperite la Lozova.