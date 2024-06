Gherasimov: În timpul negocierilor de aderare la UE, Moldova ar putea cere perioade de tranziție pentru două domenii

12:00

Trei persoane au murit în Republica Moldova, în ultimele ore, urmare a unor accidente rutiere. Primul accident a avut loc pe strada Studenților din Chișinău. Un șofer, în vârstă de 29 de ani, a ajuns cu mașina într-un copac și a murit. Al doilea accident a avut loc pe traseul Chișinău-Leușeni. Un șofer s-ar fi […]