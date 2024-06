Fostul șef al Serviciului Vamal, Igor Talmazan, a fost numit în funcția de secretar general al Parlamentului

12:50

Deputata socialistă de la Chișinău Adela Răileanu a luat apărarea regizorului român David Schwartz, care s-a plâns de cenzură în procesul de realizare a unui spectacol pentru teatrul Luceafărul din Republica Moldova. Parlamentara a spus că a adresat o interpelare ministrului Culturii și directoarei Teatrului „Luceafărul”, în care a solicitat „detalii clare și transparente despre […] The post „Practicile amintesc de epoca sovietică“. O deputată socialistă cere explicații de la Prodan în cazul scandalului din teatru appeared first on NewsMaker.