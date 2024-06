Diana Şoşoacă, cunoscută în special pentru mesaje pro-ruse, va candida la Președinția României

17:40

Ministerul Educației a monitorizat examenele de absolvire a gimnaziului din opt raioane și pe 21 iunie a prezentat constatările. Pe lângă monitorizare, au fost reevaluate 4 140 teste din cele opt raioane. În raioanele Cahul, Rezina și Dubăsari s-a depistat diferență mare dintre punctajele acordate – de la 5 până la 15 puncte în plus. […]