Maia Sandu, de Ziua Suveranității: Poporul va decide și la referendumul din această toamnă soarta țării

14:00

Furnizorul britanic de servicii bancare Revolut își va încheia activitatea în Republica Moldova luna viitoare. Acesta a lucrat în țara noastră aproximativ un an. Fintech-ul Revolut va înceta să mai opereze serviciul Revolut Lite în Moldova, începând cu 20 iulie. Despre acest lucru s-a aflat în urma unei scrisori trimise de Revolut utilizatorilor săi din […] The post Furnizorul britanic de servicii bancare Revolut pleacă din Republica Moldova după un an de activitate appeared first on NewsMaker.