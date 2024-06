(VIDEO) „Pacea Ucrainei este pacea Moldovei”. Discursul Maiei Sandu la summit-ul din Elveția

15:40

Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis Cod galben de instabilitate atmosferică pe întreg teritoriul Republicii Moldova pentru prima parte a zilei de 14 iunie. Astfel, meteorologii prognozează ploi puternice cu descărcări electrice. Potrivit SHS, Codul galben de instabilitate atmosferică va fi valabil pe 14 iunie, între orele 8:00 – 13:00. În perioada menționată, pe […]