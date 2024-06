Barcelona plănuiește să interzică darea în chirie a apartamentelor pe termen scurt pentru turiști

11:40

Deputatul Partidului de guvernare Acțiune și Solidaritate (PAS) Oazu Nantoi a venit cu precizări urmare a declarației sale despre „perspectiva strălucitoare" a „fetelor frumoase din Moldova" în condițiile „lumii ruse", care a stârnit critici. El a spus că la următoarea ședință a Parlamentului va explica, în maniera sa, ce a avut în vedere. Totuși a menționat […]