Votul de „încredere” a devenit de „neîncredere”. Cum argumentează socialiștii și comuniștii revocarea lui Grosu (DOC)

14:00

Incendiu pe teritoriul unei benzinării din Chișinău. O mașină care staționa a luat foc. Două echipaje de pompieri au intervenit la fața locului. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, victime nu au fost înregistrate. În seara zilei de 17 iunie, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au fost solicitați să intervină la stingerea […] The post O mașină a luat foc pe teritoriul unei benzinării din Chișinău VIDEO appeared first on NewsMaker.