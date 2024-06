„Femeile din Moldova merită respect”. Socialista Răileanu s-a plâns Consiliului pentru Egalitate, urmare a declarațiilor lui Nantoi

23:50

Oligarhul fugar Ilan Șor și două dintre politicienele afiliate lui – bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, și deputata Marina Tauber – au fost incluși în baza de date a Centrului non-guvernamental Mirotvoreț din Ucraina. Datele de pe site-ul instituției arată că cei trei au fost adăugați în listă preponderent pentru acțiuni ostile față de țara vecină. […] The post Șor, Tauber și Guțul – adăugați în baza de date Mirotvoreț. Deputata: Am fost inclusă sub egida serviciilor secrete ucrainene appeared first on NewsMaker.