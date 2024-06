Furnizorul britanic de servicii bancare Revolut pleacă din Republica Moldova după un an de activitate

14:20

Deja al treilea an consecutiv, Farmacia Familiei organizează screening-ul gratuit al alunițelor în diferite localități ale tării. În prima lună a acestui an, 2024, au fost verificate 700 de persoane, dintre care 5 cazuri suspecte de melanom și 30 de persoane cu afecțiuni cutanate. Pentru a fi în siguranță și a vă proteja de razele nocive ale soarelui, este foarte important să aplicați protecție solară în fiecare zi. La Farmacia Familiei găsiți o gamă largă de produse dermato-cosmetice cu SPF. În fiecare sâmbătă, în diferite […] The post 700 de persoane testate, dintre care 5 cazuri suspecte de melanom, în prima lună de campanie appeared first on NewsMaker.