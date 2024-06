Cu icoană și discurs de ură la adresa comunității LGBTQI+. Cum a decurs marșul pentru „familia tradițională” din Chișinău

15:20

Știrile NewsMaker sunt din nou pe fir. În această ediție: Cod galben în toată țara: ploi torențiale, grindină și vânt. Vladimir Bolea, în „Putin Team” Grav accident în Сhișinău: un șofer a murit pe loc. SUA impune sancțiuni pentru Evghenia Guțul. Abonați-vă la canalul nostru de YouTube ca să aflați primii despre cele mai noi […] The post (VIDEO) „Echipa lui Putin” în parlament, accident mortal în Chișinău, ploi torențiale și grindină în Moldova/ Știri NewsMaker appeared first on NewsMaker.