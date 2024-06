„Un pas important în drumul Moldovei spre UE”. Reacția Maiei Sandu după anunțul privinda lansarea negocierilor de aderare

14:00

Cinci deținuți au fost condamnați la alți 5 ani și 6 ani de închisoare, după ce ar fi violat un minor în penitenciar. Ultimul, fiind și el deținut la Penitenciarul nr. 13 din Chişinău, ar fi fost inclusiv lovit cu pumnii și picioarele dar și amenințat verbal. Unul din cei cinci deținuți mai este acuzat […]