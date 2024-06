Acces limitat în unele locuri din centrul capitalei timp de două zile. Măsura – luată în contextul vizitei președintelui Italiei

10:00

Ploile și vântul puternic din seara zilei de 11 iunie au smuls și deteriorat acoperișul unui liceu din orașul Orhei. În raionul Orhei au fost afectate acoperișurile a peste 300 de gospodării. În raionul Ialoveni, un bloc locativ a rămas cu acoperișul deteriorat. Între timp, meteorologii au emis un nou cod galben de instabilitate atmosferică