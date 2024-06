Directoarea „Joc” a fost suspendată din funcție, după ce 4 dansatori s-au încins „în horă cu Șor” în Rusia

11:00

Tehnologia 5G, lansată de Moldcell, funcționează în Moldova de câteva săptămâni. Șeful departamentului de operare a rețelei de bază Moldcell, Alexandru Iovu, și șeful departamentului de planificare și dezvoltare a rețelei radio Moldcell, Boris Alaev, au povestit într-un interviu acordat NM de ce Moldova are nevoie de tehnologia 5G, cât de populară este aceasta, ce oportunități oferă și ce se va schimba în cazul utilizatorilor obișnuiți, dar și a companiilor. Ați anunțat lansarea rețelei 5G la sfârșitul lunii aprilie. Când va avea loc startul […]