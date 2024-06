Dragalin: Dacă ar veni cineva să spună „acest ministru a cerut bani”, nu aș ezita nici un moment să pornim dosar penal

20:10

Un incendiu a izbucnit la Palatul Versailles din Franța, pe 11 iunie. Din fericire, flăcările au fost stinse repede și nimeni nu a avut de suferit. Imagini video apărute în mediul online arată un nor de fum care se ridică deasupra acoperișului Palatului Versailles. După izbucnirea incendiului, toți vizitatorii au fost evacuați din clădire. Potrivit […] The post (VIDEO) Incendiu la Palatul Versailles din Franța. În ce stare se află exponatele din clădire? appeared first on NewsMaker.