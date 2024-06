(video) Va mai fi poftit în ospeție? Un tânăr a sustras mașina unui cunoscut din Vadul lui Vodă și a făcut un accident

10:10

BMW Group și Pirelli au colaborat pentru a dezvălui noile anvelope P Zero Winter 2 de 20 de inchi pentru BMW Seria 7. Produsul se concentrează pe capacitățile de autonomie, datorită etichetării europene "clasa A" pentru rezistența la rulare. Acest efort de colaborare stabilește un nou punct de referință, în special pentru anvelopele dedicate electromobilelor.