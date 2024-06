A câștigat și în acest an! Ferrari își menține coroana la Le Mans

13:10

Până în prezent, holdingul Geely a diferențiat clar nișele de piață pentru mărcile sale Zeekr și Lynk & Co. Prima produce mașini electrice, iar a doua în principal hibride, deși are și modele pur pe benzină. Planurile s-au schimbat. Primul model pur electric Lynk & Co a fost prezentat într-o avanpremieră în China și paralel […]