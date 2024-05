SONDAJ Ce sărbătoriți pe 9 mai?

13:00

În 2022 moldovenii au consumat, în total, 604 milioane de ouă. Aproximativ 242 de ouă pe an de fiecare. Iar 95% din ouăle pe care le consumăm sunt de origine locală. Datele au fost prezentate de ministrul Economiei Dumitru Alaiba, în ajunul sărbătorilor pascale. Vicepremierul Dumitru Alaiba, ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, a declarat