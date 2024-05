Concert, ateliere de artă, competiții sportive. La Chișinău vor fi organizate festivități cu ocazia Zilei Internaționale a Familie

17:20

Deputatul Vasile Bolea, care a plecat de la Partidul Socialiștilor – la Partidul „Renaștere" afiliat fugarului Ilan Șor, a anunțat despre crearea grupului parlamentar „Victoria-Pobeda". Bolea a spus, la ședința Parlamentului, că el a fost ales președintele grupului, Reghina Apostolova – vicepreședinte, iar Marina Tauber – secretar. În total, a comunicat Bolea, grupul este format […]