PAS reacționează la declarația lui Ciolacu că „în Republica Moldova sunt români, nu mai sunt moldoveni”

Farmacia Familiei pe toată perioada sezonului estival (mai — septembrie) oferă consultații dermatologice gratuite de verificare a alunițelor, pentru depistarea timpurie a cancerului de piele de tip melanom. Campania națională «Fii în siguranță la soare!» se desfășoară în diferite localități din tară, cu medici implicați voluntar și a ajuns la a 3-a ediție. În cadrul campaniilor desfășurate în 2022 și 2023, am mers în 20 de localități și am consultat peste 20 mii de persoane. Peste 400 (în 2022 și 2023) de cazuri cu suspecție