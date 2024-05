Presa: elicopterul care îl transporta pe președintele Iranului a „aterizat forțat” lângă granița cu Azerbaidjan

09:50

Prima reacție a Chișinăului după ce activistul din regiunea transnistreană Victor Pleșcanov, deținut într-o închisoare din Tiraspol din 2022, a fost eliberat. Biroul politici de reintegrare a declarat că „salută eliberarea din detenția ilegală a cetățeanului Republicii Moldova”, totodată a îndemnat Tiraspolul să să dea curs apelurilor „și pe alte cazuri individuale de rezonanță, cu […] The post Prima reacție a Chișinăului după ce activistul Pleșcanov, deținut într-o închisoare din Tiraspol, a fost eliberat appeared first on NewsMaker.