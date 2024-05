Maia Sandu, reacție la cazul Răducanu: „Întrebarea mea este ce procuror a clocit această informație 10 ani și acum a scos-o la suprafață”

20:00

Alexei Lungu, liderul Partidului „Șansă" – afiliat oligarhului fugar Ilan Șor, a venit cu o reacție după ce Ministerul Justiției a cerut în instanța de judecată limitarea temporară a activității formațiunii, deoarece aceasta nu a prezentat date complete solicitate de Comisia Electorală Centrală (CEC). Politicianul susține că partidul pe care-l conduce a prezentat toate actele […]