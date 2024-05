Alegerile locale din 19 mai: patru partide – sancționate de CEC 

19:20

Știrile NewsMaker sunt din nou pe fir. În această ediție: Referendumul, votat in plenul Parlamentului. Ilan Șor a obținut cetățenia rusă. Calitatea studiilor în școlile auto este precară. Incendiu în Chișinău: un service auto a luat foc. Precizările lui Dragalin în scandalul legat de Vetting. Alertă cu bombă la trei licee din capitală. Care este […]