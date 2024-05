VIDEO „Nu cunosc această sărbătoare”. Ce se sărbătorește pe 9 mai în Moldova?

09:40

Serviciul Hidrometeorologic de Stat a raportat cum va fi timpul în următoarele zile, în perioada 4-7 mai. Se menționează că sâmbătă și duminică nu sunt așteptate ploi, totodată vom avea maxime de până la +22°C. În noaptea de Paște vom avea temperaturi de până la +11°C. Sâmbătă și de Paște, duminică, vremea va fi uscată.