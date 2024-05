Moldova și Norvegia vor colabora în domeniul energetic. Un memorandum de cooperare va fi semnat la Oslo

10:50

În ajun de Paște, locuitorii Moldovei, chiar și cei care nu au tangențe cu religia, se pregătesc de sărbătoare. Ei cumpără alimente, planifică meniuri și pregătesc cadouri pentru cei dragi. Cu toate acestea, bugetul fiecăruia și numărul de oaspeți diferă. Cu câteva zile înainte de Paște, echipa Newsmaker a decis să-i întrebe pe chișinăuieni cât […] The post VIDEO „Cel puțin o mie de euro”. Cât sunt dispuși să cheltuiască chișinăuienii pentru masa de Paște? appeared first on NewsMaker.