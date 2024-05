Putin a ordonat: să se desfășoare exerciții cu privire la utilizarea armelor nucleare 

10:00

Autoritățile au amintit că arderea anvelopelor este interzisă în Republica Moldova și au îndemnat cetățenii să renunțe la arderea acestora în noaptea de Paște. Agenția de Mediu a precizat că poluarea aerului atmosferic se sancționează cu amendă de la 1200 la 1800 lei aplicată persoanei fizice și de la 10,5 mii la 15 mii de […]